BLS baut auch IT-Stellen ab und investiert in Automatisierung

Investitionen in die Automatisierung

Apps und Webshops werden zusammengelegt

Kritik von Seiten Transfair

Beim Berner Bahnunternehmen BLS verschwinden in den kommenden fünf Jahren rund 170 Vollzeitstellen. Das Gros der Stellen soll durch natürliche Fluktuation abgebaut werden. Dennoch dürften bis zu 45 Kündigungen ausgesprochen werden. Dies teilt das Bahnunternehmen mit.Support- und Management-Funktionen werden gemäss Medienmitteilung proportional am stärksten reduziert. "Auch bei der IT wird es Stellenreduktionen geben, jedoch weniger als in den anderen Bereichen", erklärt BLS-Mediensprecher Stefan Dauner auf unsere Anfrage.Im November 2018 hatte die BLS bereits angekündigt, dass sie ihre Kosten bis 2023 um jährlich 50 bis 60 Millionen Franken senken will.Es sollen zahlreiche zentrale Prozesse, namentlich bei den Finanzen und im Controlling, automatisiert werden. Dazu investiert das Unternehmen in entsprechende IT-Systeme. Rund 85 Millionen Franken fliessen im Rahmen des "Effizienzprogramms" insgesamt.Der Anteil für die IT ist aberwesentlich geringer, wie Dauner präzisiert: 15,4 Millionen Franken seien Rückstellungen, Wertberichtigungen und für den Sozialplan und ein weiterer "grösserer Teil" für die Überholung von 18 Lokomotiven des Typs Re 465 vorgesehen.Konkrete Massnahmen betreffen auch die Einsatzplanung der Lokführer und die Wartungsarbeiten von Zügen. Die Wartung wurde bereits mit digitalen Helfern verbessert , wie das Unternehmen im letzten Februar meldete. Die Einsatzplanung der Lokführer werde derzeit noch mit RailOpt durchgeführt, eine Nachfolgelösung soll aber IVU aus Berlin liefern, so Dauner.In den vergangenen Jahren hat die BLS drei eigene Apps und mehrere Webshops lanciert. Sie sollen nun in je eine App und einen Shop überführt werden. Damit spare die BLS Betriebskosten und die Kunden hätten einen besseren Überblick, schreibt das Unternehmen.Die App BLS Mobil soll künftig auch die Funktionalitäten der Libero-Tickets-App umfassen, Lezzgo ist heute schon in diese integriert. Lezzgo und die Libero-Tickets-App werden ab 2021 nicht mehr erhältlich sein. Die Funktionalitäten sollen aber für Partner weiterhin zur Verfügung stehen, wie Dauner versichert.Der Personalverband transfair hielt die BLS an, den Stellenabbau durch die Senkung anderer Kosten zu verringern. Der Verband betont zudem, dass neue Arbeitsweisen, namentlich im Zusammenhang mit Automatisierungen, zuverlässig eingeführt werden und stabil funktionieren müssen, bevor Stellen verschwänden.Die Stellenreduktionen würden nicht von heute auf morgen, sondern gestaffelt in den nächsten fünf Jahren erfolgen. "Es ist in unserem eigenen Interesse, dass wir neue Systeme erst einsetzen, wenn sie zuverlässig laufen", erklärt Dauner.Die BLS beschäftigt aktuell rund 3000 Mitarbeitende. Im vergangenen November gab das Bahnunternehmen bekannt, dass es bis 2023 bis zu 200 Vollzeitstellen abbauen will. Nun sind es deren 170. Den Schritt hält die BLS für nötig, um weiterhin marktfähige Leistungen erbringen zu können. (ts/sda)