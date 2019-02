"Wenn die Schweiz teure Spezialisten aus­bildet, sollen sie hier auch arbeiten können"

Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) empfiehlt die Annahme einer Motion, die den Arbeitsmarktzugang für in der Schweiz ausgebildete ausländische Fachkräfte erleichtern möchte. Mit der von FDP-Nationalrat Marcel Dobler eingereichten Motion sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die an den Schweizer Hochschulen und Universitäten ausgebildeten ausländische Masterabsolventen und Doktoranden einfach und unbürokratisch in der Schweiz bleiben können. Dabei geht es um Bereiche mit ausgewiesenem Fachkräftemangel, wie beispielsweise die Mint-Berufe. "Wenn die Schweiz teure Spezialisten ausbildet, sollen sie auch hier arbeiten können", so der Titel der Motion.DieSPK des Ständerats halte es für sinnvoll, wenn diese Absolventen ihr in der Schweiz erworbenes Know-how auch hier anwenden. Die Kommission empfiehlt dem Ständerat mit 7 Stimmen zu 1 Stimme bei 2 Enthaltungen die Motion zur Annahme. Der Nationalrat hat die Motion bereits am 20. September 2018 angenommen. Zuvor beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion."Die Motion thematisiert ein Bedürfnis der Wirtschaft", sagte uns Dobler nach der Lancierung der Motion. "Ein wichtiger Schritt", heisst es nun auch von Seiten ICTswitzerland nach der Empfehlung der SPK-SR. (kjo)