Visual Studio 2019 wird am 2. April lanciert

Am 2. April 2019 veranstalte Microsoft einen ganztägigen Streaming-Event, an dem die nächste Version der Entwicklerplattform Visual Studio 2019 vorgestellt wird. Die Informationsveranstaltung (ab 18.00 Uhr Schweizer Zeit) richtet sich in erster Linie an Entwickler und es gebe genügend Zeit für Fragen aus der Community, schreibt 'ZDnet'. Die meist gut informierte Autorin, Mary Jo Foley, geht davon aus , dass Microsoft auch am 2. April Visual Studio 2019 für alle freigeben wird.Im Dezember 2018 hat Microsoft die erste Preview-Version von Visual Studio 2019 veröffentlicht und vor wenigen Tagen gab es die dritte Vorabversion.VS 19 bringe eine Vielzahl von Verbesserungen und enthalte standardmässig Microsofts Coding-Kollaborationsdienst Visual Studio Live Share. IntelliCode unterstütze Entwickler mit KI. Das Produkt biete eine verbesserte Suchfunktion, eine einfachere Navigation sowie allgemeine Verbesserungen bei der Performance, fasst 'ZDnet' zusammen. Ausserdem wurde das Design überarbeitet und es gibt einen neuen Startbildschirm. Online gibt es eine vollständige Liste der aktuellen Funktionen der letzten Preview-Version sowie eine Roadmap . (kjo)