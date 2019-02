Huawei: Grossbritannien unterstützt totales 5G-Verbot nicht

Schweizer Sicherheitspolitiker fordern mehr Transparenz und Kontrollen.

Schweizer Sicherheitspolitiker fordern Transparenz

Sicherheitsbeamte Grossbritanniens halten wenig von einem vollständigen Verbot von Huawei in nationalen Telekommunikationsnetzen. Dies meldet 'Reuters' unter Berufung auf Insiderquellen. "Wir befürworten kein vollständiges Verbot. So einfach ist das nicht“, sagte eine der Quellen gegenüber 'Reuters'.Auch ein Bericht der 'Financial Times' hatte darauf hingewiesen, Grossbritannien sei überzeugt, man könne die Risiken des Einsatzes von Huawei-Geräten in 5G-Netzwerken minimieren.Die 'Financial Times' schreibt, dies sei die Analyse des britischen National Cyber Security Council (NCSC), welcher letztes Jahr noch auf die Spionage-Risiken bei Huawei-Geräten hingewiesen hatte. Die Risikominimierung sei durch Tests von Spezialisten in Speziallabors möglich."Wie im Juli deutlich gemacht wurde, hat der NCSC Bedenken hinsichtlich der technischen und Sicherheitsfunktionen von Huawei. Wir haben die Verbesserungenfestgelegt, die wir von dem Unternehmen erwarten", sagte eine NCSC-Sprecherin zu 'Reuters' Sollte Huawei in Grossbritannien zugelassen werden, so würde das weltweit Aufsehen erregen: Das Land gehört zur Allianz "Five Eyes", einem Zusammenschluss der USA, Grossbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands, welcher bislang vor Huawei warnte und gleichzeitig Backdoors bei Carriern, Geräte-Herstellern und Service-Providern forciert.Huawei kommentierte die Berichte bis anhin nicht. Die chinesische Firma dementiert auch weiterhin Vorwürfe der USA und weiterer Länder, dass ihre Produkte für die Spionage der chinesischen Regierung genutzt würden.Schweizer Behörden und Schweizer Parlamentarier sind bis anhin zurückhaltend mit Forderungen und Kritik an Huawei.Marcel Dobler, FDP-Nationalrat und Präsident des Dachverbands ICTswitzerland warnt nicht vor Huawei, sondern vor Aktionismus: "Isolierte Massnahmen sind nicht der richtige Weg. Wir sollten in der Schweiz die Sicherheit von kritischer Infrastruktur umfassend analysieren", so Dobler auf Anfrage. "Wir müssen eine Auslegeordnung machen in den Bereichen Wasser, Strom, E-Voting, Armee und Telecom," sagt Dobler. Wichtig sei es, das Augenmerk auf die Supply Chain zu legen, genau wie es eine entsprechende Arbeitsgruppe der neu formierten Kommission Cybersecurity tun wolle.Auch Balthasar Glättli, Nationalrat, IT-Spezialist der Grünen und wie Dobler Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, sieht nicht nur Huawei im Fokus: "Ich halte Angriffe auf der Ebene von Komponenten der Kommunikations-Infrastruktur (Netzwerk-Hardware, sei dies im Bereich 5G oder sonst im Bereich Netzwerk-Komponenten wie Router etcetera) für durchaus realistisch. Wer allerdings diese Gefahr nur bei Huawei (und anderen chinesischen Anbietern) sieht, ist nicht nur blauäugig, sondern verdrängt, dass gerade auch die USA, welche die Gefahr von Huawei ins Zentrum stellt, erwiesenermassen vergleichbare Hintertüren in Hardware von US-Anbietern eingebaut hat. Dies haben unter anderem die 'Edward-Snowden-Enthüllungen' gezeigt", sagt Glättli auf Anfrage. "Huawei wird von den USA aus handelstechnischen ebenso wie aus militärisch-nachrichtendienstlichen Gründen speziell angegriffen. Die Risiken können durchaus real sein, aber sie betreffen nicht bloss die Chinesen", fügt Glättli hinzu.Was tun? Mehr Kontrollen? Oder müsste man kritische Infrastruktur wie 5G von Staates wegen bauen und dann den Telcos vermieten? "In kritischen Bereichen muss man sicher Kontrollen verschärfen", sagt Glättli. "Die physische Trennung von leitungsgebundenen Netzwerken vom Internet kann ebenfalls bestimmte Risiken ausschliessen. Ob ein Aufbau der Infrastruktur staatlich überhaupt möglich ist, kann ich nicht seriös beurteilen. Wenn, dann wären Open-Source-Hardware-Projekte wünschenswert", so das Kernteam-Mitglied von Parldigi, einer Parlamentariervereinigung, welche sich unter anderem Open Source widmet.Dobler fordert zumindest mehr Transparenz in diesem Kontext: "Hardware- und Software-Anbieter müssen bei kritischer Infrastruktur 'Backdoors' vor dem Kauf offenlegen, die beispielsweise für die Wartung nötig sind. So kann man später vergleichen, ob nachträglich Backdoors eingefügt wurden oder nicht. Und man kann auch über Strafzahlungen diskutieren", so Dobler.Eines scheint klar: Der Aufbau eines 5G-Netzes unter den aktuellen Bedingungen birgt reale Risiken von Backdoors. Das ist auch den Parlamentariern klar. Muss man aktuell die Wahl zwischen einer chinesischen Backdoor oder einer NSA-Backdoor treffen? "Das ist faktisch im Moment wohl der Fall", sagt Glättli. (mag)