Here gründet KI-Institut in Zürich und Österreich

Gemeinsam mit Kollegen der Universitäten Wien und Linz hat Michael Kopp von Here Technologies in Zürich das "Institute of Advanced Research in Artificial Intelligence" (IARAI) gegründet. Das IARAI wird von Here Technologies mit 25 Millionen Euro auf fünf Jahre finanziert, wie Sepp Hochreiter der Universität Linz gegenüber der Presseagentur 'APA' bestätigt.Geschäftsführer des Instituts mit den drei Standorten in der Schweiz und in Österreich sind neben Hochreiter auch David Kreil der Universität Wien und der Mathematiker Kopp, der bei Here Technologies als Principal Data Scientist in Zürich arbeitet.Geplant sei, am IARAI rund 30 Wissenschaftler zu beschäftigen, wie 'APA' schreibt. Diese sollen in erster Linie KI-Grundlagenforschung durchführen und seien von der Themenwahl unabhängig von Here. Als Beispiel werden Deep-Learning-Methoden genannt. Das Institut werde auch nicht von Here direkt finanziert, sondern über eine Stiftung. Ziel sei es, eine "einzigartige Umgebung von Weltklasse-Forschern"zu schaffen, die im Austausch mit der wissenschaftlichen Community stehen, heisst es auf der Website. Noch scheinen keine Stellen ausgeschrieben, die Website des Instituts lädt Interessierte aber dazu ein, "ab Anfang 2019 dabei zu sein".Im Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur verweist Hochreiter auf Machine-Learning-Algorithmen, wie sie beispielsweise auch von DeepMind eingesetzt werden. Wenn man eine gute Simulation einer Stadt hätte, mit Karten, Verkehr, Schadstoffausstoss und so weiter, könnte man mit Hilfe von KI daran gehen, "etwas zu optimieren, etwa den Feinstaub zu reduzieren," wird der Wissenschaftler zitiert.Here Technologies, einst "Nokia Here", ist als Kartendienst bekannt. 2015 wurde das Unternehmen von Nokia für 2,8 Milliarde Euro an ein Konsortium von Autobauern verkauft. Audi, BMW und Daimler wollten damit auch die Abhängigkeit von Google verringern. Laut 'APA' sei Here bereits vor einiger Zeit wegen seiner KI-Expertise an Hochreiter herangetreten. (kjo)