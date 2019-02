Diese drei jungen IT-Berufsleute vertreten die Schweiz in Russland

Nicolas Ettlin, Tim Rhomberg und Bryan Tabinas (v.l.n.r.) (Bild: SwissSkills)

An die 45. Ausgabe der Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills reisen knapp 40 junge Berufsleute aus der Schweiz an, darunter drei aus dem IT-Bereich. Sie werden sich Ende August in Kazan, Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan, gegen ihre Berufskollegen aus aller Welt messen.Anfang Februar habe sich die gesamte Delegation, darunter neben den Teilnehmern auch Experten Coaches, zum Kickoff-Teamweekend in Davos getroffen, teilen die Veranstalter heute mit. Nun starte die Vorbereitungsphase, in der die Teilnehmer mit ihren Coaches trainieren, sich individuell vorbereiten und sich zu weiteren Teamweekends treffen.In 56 verschiedenen Berufe werden während vier Tagen in Kazan Wettkämpfe ausgetragen. Die hiesige IT-Branche wird vertreten durch Nicolas Ettlin, der im Beruf "Web Technologies" antritt, Bryan Tabinas, "IT Software Lösungen für Unternehmen", sowie Tim Rhomberg im Bereich "IT Netzwerksysteme Administration".Bryan, der bei Gateway Solutions arbeitet, bringt Wettkampf-Erfahrungmit. Er qualifizierte sich an der Regionalmeisterschaft zur Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften SwissSkills 2016, "wo ich unerwartet die Bronze-Medaille gewann", wie er sagt. Nach zwei Siegen an den Regionalmeisterschaften und zwei Silber-Medaillen an den SwissSkills wurde er schliesslich als Teilnehmer der WorldSkills 2019 gewählt.Ebenfalls eine Goldmedaille an den SwissSkills 2018 kann Ettlin (CFPT École Informatique) vorweisen, der nun ausgewählt wurde, die Schweiz in Kazan zu vertreten. Nach einer Ausbildung zum Informatiker EFZ mit Fachrichtung Applikationsentwicklung hat er sich zum Ziel gesetzt, sich in einem Informatikstudium weiteres Wissen anzueignen, wie es auf der Team-Website heisst. Zwei Goldmedaillen aus Schweizermeisterschaften bringt Rhomberg (Stadt Zürich OIZ) mit, der in Kazan seine Fähigkeiten in den Bereichen Linux, Netzwerk und Fehlerbehebung beweisen müssen wird. (kjo)