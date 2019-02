Palo Alto kauft Analytics- und Auto­m­ation-Know-how

Palo Alto kauft das Security-Unternehmen Demisto für 560 Millionen Dollar. Demisto ist Anbieter von SOAR-Lösungen (Security Orchestration, Automation, Response) und wurde 2015 von vier McAfee-Managern gegründet. Die Firma zähle 150 Unternehmenskunden, darunter grosse Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Finanzdienstleistungen.Der Deal soll im dritten Fiskalquartal von Palo Alto abgeschlossen werden, heisst es in einer Mitteilung. Sofern die Regulatoren der Übernahme zustimmen.Die Übernahme bringe neue Analytics- und Automation-Fähigkeiten. Beispielsweisewürden die Demisto-Lösungen Security-Warnmeldungen, die von Menschen überprüft werden müssen, um bis zu 95 Prozent reduzieren, so dass sich Security-Teams auf die komplexen Bedrohungen fokussieren können. Der Zukauf bringe Palo Alto auch Know-how in den Bereichen KI und Machine Learning, was dabei helfe, die Lösungen weiter zu automatisieren.Das Demisto-Portfolio werde den Kunden und Partnern auch nach der Übernahme weiterhin zur Verfügung stehen, so Palo Alto. Die Gründer Savik Markovich, Rishi Bhargava, Dan Sarel and Guy Rinat werden bei Palo Alto weiter arbeiten. (kjo)