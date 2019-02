Zug vermietet Stadt­haus an Krypto-Firma

Das Zuger Stadthaus wird Sitz eines Krypto-Unternehmens: Die Stadt vermietet ihre Räume an Seba Crypto, ein bereits in Zug ansässiges Unternehmen. Die Stadtverwaltung wird per Ende Juni ausziehen und in neue Büros ausserhalb der Altstadt übersiedeln.Seba werde nicht nur den Hauptsitz mit 40 Mitarbeitenden ins Stadthaus verlegen. Das Erdgeschoss, wo heute die Einwohnerkontrolle untergebracht ist, soll "Treffpunkt für Krypto-Interessierte" werden. Seba will dort Krypto-, Blockchain- und traditionelle Finanzdienstleistungen anbieten, wie die Stadt mitteilt.Für Finanzvorsteher André Wicki (SVP)ist der neue Mieter ideal. "Im Stadthaus haben wir vor drei Jahren beschlossen, Bitcoin als Zahlungsmittel für Dienstleistungen der Einwohnerkontrolle zu akzeptieren", wird Wicki in der Mitteilung zitiert. Vor eineinhalb Jahren habe man hier zudem entschieden, den Einwohnern eine blockchainbasierte digitale ID zu ermöglichen.Seba-Chef Guido Bühler will mit dem Umzug ins geschichtsträchtige Stadthaus die Kryptowelt "für alle hautnah erlebbar machen". Er freue sich, damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Krypto-Valleys Zug zu leisten. (sda/kjo)