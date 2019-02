Samsung will eine neue Geräte-Kategorie etablieren

Das faltbare Smartphone ist teuer und dick. Die Samsung-Strategie könnte trotzdem aufgehen.

Konkurrenz bereits vorhanden

Samsung wagt im umkämpften Smartphone-Markt den Vorstoss in eine neue Geräte-Kategorie mit einem Telefon, das sich zu einem Tablet auffalten lässt. Das Gerät mit dem Namen Galaxy Fold soll zu einem Preis von rund 2000 Euro im Mai in den Handel kommen."Die Netzbetreiber haben grosses Interesse an dem Produkt, auch weil sie auf dem grossen Bildschirm ihre Inhalte ausspielen können", sagte Samsung-Manager Mario Winter der Nachrichtenagentur 'dpa'. Geht die Rechnung auf, könnten die Fold-Geräte zumindest in hochpreisigen Mobilfunk-Verträgen grosszügiger subventioniert werden. Das auffaltbare Galaxy Fold "ist komplett marktreif und wir werden es im zweiten Quartal definitiv auf dem deutschen Markt verkaufen", sagte Winter. Informationen zur möglichen Erhältlichkeit in der Schweiz konnten wir heute nicht einholen.Das Falt-Smartphone hat einen für heutige Verhältnisse eher kleinen Bildschirmmit einer Diagonale von 4,6 Zoll auf der Frontseite. Wenn man es aufklappt, faltet sich aber ein 7,3 Zoll grosses Tablet-Display aus. Samsung wirbt damit, dass man innerhalb einer App nahtlos zwischen den Bildschirmen wechseln kann. Öffnet man etwa auf dem kleinen Display die Google-Karten, sieht man beim Aufklappen dieselbe Stelle, aber in einem grösseren Ausschnitt und mit mehr Daten.Samsung hatte einen Prototypen im November gezeigt und präsentierte jetzt das Serienmodell wenige Tage vor der Branchenschau Mobile World Congress. Dort könnten auch weitere Anbieter wie etwa Xiaomi aus China ihre Falt-Geräte vorstellen. Die weniger bekannte chinesische Firma Royole zeigte bereits auf der Technik-Messe CES im Januar ihr Gerät mit dem Namen FlexPai, bei dem sich ein grosser Bildschirm so zusammenklappen lässt, dass er auf der Aussenseite bleibt.Analyst Anshul Gupta von der Marktforschungsfirma Gartner rechnet nicht damit, dass die neue Gerätekategorie dem Smartphone-Geschäft kurzfristig einen Schub geben kann. "Der Markt funktioniert nicht mehr so, dass Leute sich ein Smartphone kaufen, nur weil eine neue Technologie verfügbar ist." Mit der Zeit dürften faltbare Displays aber einen enormen Effekt haben: "Es wird dadurch mehr neue Geräteformen und Nutzungsszenarien geben." (sda/hjm)