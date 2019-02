Cyber-Defence Campus vom VBS hat Arbeit aufgenommen

Im Januar hat der Cyber-Defence Campus (CYD Campus) seinen Betrieb aufgenommen. Die Fachgruppe zur Verteidigung gegen Cyber-Risiken unter der Führung des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse) soll Entwicklungen der Cyber-Welt früh erkennen und ein breites Wissen aufbauen. Der Campus ist eine der Massnahmen der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS). In dem Gremium nehmen Experten aus dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), aus der Industrie und von den Hochschulen Einsitz, wie Armasuisse gestern mitteilte. Zum Auftrag gehören die Früherkennung der rasanten Entwicklungen im Cyber-Bereich, die Entwicklung von Technologienzur Abwehr und die Ausbildung von Cyber-Fachkräften.Um den Zugang zu den neusten Entwicklungen, Erkenntnissen und Trends im Cyber-Bereich sicherzustellen, arbeitet der CYD Campus eng mit den ETHs in Zürich und Lausanne zusammen. Im Frühling 2019 wird ein CYD-Bereich an der EPFL und im Sommer 2019 an der ETH eröffnet. Zudem werden die Industrie und internationale Partner in die Arbeit mit eingebunden.Bis der Campus für das VBS seine volle Wirkung entfalten könne, brauche es noch Zeit, so die Mitteilung. In den nächsten zwei Jahren würden die Kompetenzen und das Know-how schrittweise aufgebaut. Zu Beginn wolle der CYD Campus auf die Themen Cyber-Sicherheit, KI und Datenanalyse fokussieren. (kjo)