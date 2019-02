AWS liebäugelt mit dem Healthcare-Bereich

Bald starten sowohl Google als auch Microsoft mit Cloud-Angeboten aus Schweizer Rechenzentren. Aber auch AWS ist hierzulande nicht untätig und rekrutiert derzeit Cloud-Spezialisten in der Region Zürich. Wie die 'Handelszeitung' schreibt, liege der Fokus auf der Erweiterung in der Schweiz und Europa im Healthcare-Bereich.AWS habe viele Healthcare-Kunden, darunter Novartis, und es handle sich um einen Wachstumsbereich, bestätigt das Unternehmen der Wirtschaftszeitung.In Zürich hat AWS unter anderem die Stelle eines EMEA Healthcare Technical Leaders ausgeschrieben. Auch einenHead of Medical Market Development, AWS EMEA Public Sector will das Unternehmen rekrutieren.Daneben sucht der Cloud-Gigant nach einem Partner Development Manager für die Schweiz. Dieser soll mit bestehenden Partnern zusammenarbeiten, aber auch neue strategische AWS-Partner in der Schweiz rekrutieren, wie aus der Stellenausschreibung hervorgeht.In der DACH-Region hat der Cloud-Anbieter auch Startups im Visier. So ist die Stelle eines Startup Business Development Managers ausgeschrieben, der die AWS-Verbreitung unter Jungunternehmen in der Region vorantreiben soll. (kjo)