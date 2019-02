Die Post will ihre neun ERP-Systeme für 80 Millionen zentralisieren

Das S/4-Hana-Projekt wird aber wohl noch teurer, weil "neue Erkenntnisse und zusätzliche Anforderungen aufgetreten sind", wie uns der Gelbe Riese sagte.

Budget: 83 Millionen Franken. Aber bereits neue Anforderungen

Das bei der Post im Einsatz stehende SAP R/3 System wird bekanntlich ab 2025 nicht mehr gewartet und muss ersetzt werden. Der Konzern will bei der Migration auf S/4 Hana nun auch gleich seine ERP-Systeme zentralisieren.Das Projekt mit dem Titel HWF 2021 (Harmonisierung Wertflüsse) soll in zwei Jahren abgeschlossen sein und wurde erstmal mit 83 Millionen Franken budgetiert. "Das Ziel des Projektes ist es, die sehr heterogene SAP-Landschaft zu vereinfachen und die Werteflüsse zu harmonisieren", erklärt Post-Mediensprecherin Nathalie Dérobert Fellay auf Anfrage von inside-it.ch.Welchen Umfang das Projekt hat, lässt sich einem freihändigen Zuschlag für die Migration der Daten entnehmen , der im letzten September für 2,8 Millionen Franken an den SAP-Berater SNP Schweiz ergangenist. "Im Rahmen der Einführung von SAP S/4 Hana und der damit zusammenhängenden fundamentalen Neuerungen in der SAP-Systemlandschaft der Post mit mehr als 60 heterogenen SAP Systemen (davon neun ERP Kernsysteme) ist eine Datenmigration auf das Zielsystem unumgänglich", kann man dort lesen."Heute arbeiten mehr als 35'000 Mitarbeitende gelegentlich oder permanent mit dieser Software [SAP R/3]. Mehr als 100 Mitarbeitende stellen die Entwicklung und den Betrieb dieser Software sicher", schrieb die Post im April 2018 in einem Zuschlag über 1,7 Millionen Franken an SAP Schweiz für Lizenzen und Wartung.Bei HWF 2021 geht es um eine grossangelegte Zentralisierung. Der Verwaltungsrat hat dafür ein Budget von insgesamt 83 Millionen Franken gesprochen, wie 'Inside Paradeplatz' berichtete und die Post nun bestätigt. "Wir sind jedoch am Prüfen, ob dieses erhöht werden soll, weil nun im Verlaufe des Projekts neue Erkenntnisse und zusätzliche Anforderungen aufgetreten sind. Der Entscheid ist hier noch nicht gefällt", schreibt Dérobert Fellay auf unsere Anfrage."Es handelt sich hier um mehr als einen Systemwechsel oder um ein IT-Projekt: es geht darum, neben den Systemen auch die Prozesse und SAP-nahen Rollen zu harmonisieren und dadurch langfristig effizienter zu arbeiten. HWF bringt mehr Transparenz in den finanziellen Abläufen und verbessert somit die finanzielle Führung", so Dérobert Fellay weiter.Es gebe eine "Operation am offenen Herzen": "Bei laufendem Betrieb wird ein komplett neues und hochkomplexes Finanzsystem für die ganze Post-Gruppe aufgebaut", erklärte Post-Finanzchef Alex Glanzmann gegenüber 'Inside Paradeplatz' . Vorgesehen ist ein gestaffelter Roll-Out, der dieses Jahr beginnen und bis 2021 dauern soll.Auf Simap finden sich seit 2016 rund ein halbes Dutzend Zuschläge im Rahmen des Projekts, die meisten davon wurden freihändig gesprochen. In den Auftragsvergaben argumentiert die Post mit dem "äusserst komplexen Umfeld", den Anforderungen und dem besonderen Know-how der Zuschlagsempfänger. Auf Nachfrage warum auch der neuste Zuschlag freihändig erfolgte, erklärt Dérobert Fellay nur, "dass die Post aus organisatorischen Gründen aktuell diverse eng verbundene SAP R/3 Systeme im Einsatz hat." (Thomas Schwendener)