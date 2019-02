Googles Unterseekabel "Curie" dockt an Equinix an

Der US-Konzern Google hat für seine Kabellandestation (Cable Landing Station, CLS) im Raum Los Angeles Equinix ausgewählt. Das Unterseekabel, das Chile mit den USA verbindet, wird direkt beim Rechenzentrum LA4 von Equinix im kalifornischen El Segundo an Land kommen, wie der RZ-Betreiber mitteilt.Das Curie-Kabel wird voraussichtlich noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Das Volumen des weltweiten Datenverkehrs soll 2021 3,3 Zettabytes erreichen. Fast jedes Byte kommt mit Unterwasserkabeln in Berührung,schreibt Equinix. Laut Google werden insgesamt 90 Prozent des weltweiten Datenverkehrs über Seekabel abgewickelt.Aktuell sind weitere Unterseekabel von Google in Auftrag gegeben. Neben "Curie" sind dies "Havfrue", das die USA mit Dänemark und Irland verbindet und im Konsortium mit Facebook, Aqua Comms und Bulk Infrastructure gebaut wird. Ein weiteres Kabel-System entsteht zwischen Hong Kong und Guam. Mit den Investitionen in die neuen Unterseekabel will Google primär das Cloud-Angebot ausbauen. (kjo)