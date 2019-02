NR-Kommission will mehr digitale Projekte in der Bildung

Die Bildungskommission des Nationalrats (WBK) fordert ein Impulsprogramm für innovative Digitalisierungsprojekte im Bildungsbereich. Dazu hat sie zwei Kommissionsmotion eingereicht, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.Über eine Plattform sollen bereits entwickelte "Good Practices" im gesamten Bildungsraum Schweiz ausgetauscht und weiterverbreitet werden. Dabei gehe es um neue technisch gestützte Bildungsformate, wie sie an den Hochschulen und im Lernzentrum der EPFL und an der ETH Zürich entwickelt werden.Es gebe bereits zahlreiche, erprobte und evaluierte Digitalisierungstools, die sich für unterschiedliche Bildungsstufen nutzen liessen. Die ihnen zugrundeliegenden Technologien, etwa beim Einsatz von Videos, von VR- und AR-Brillen oder Lernrobotern liessen sich sich flexibel für die verschiedenen Altersstufen anpassen. Für ihre Verbreitung fehle aber eine Plattform, die den Austausch und die ständige Weiterentwicklung der Digitalisierungsprojekte schweizweit und vor allem überdie Sprachgrenzen sicherstelle, schreibt die WBK.Die im Dezember 2018 lancierte Plattform 'digitalinform.swiss' realisiere dieses Konzept, aber beschränkt auf die Berufsbildung. Es sollte möglich sein, dieses Konzept für die Nutzung digitaler Innovationsprojekte auf alle Bildungsstufen auszuweiten.Mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich die WBK für den Vorstoss aus. Die finanziellen Mittel sollen nach dem Willen der Kommission in der nächsten Botschaft zu Bildung, Forschung und Innovation (BFI) bereitgestellt werden, so eine Mitteilung.Mit 16 zu 8 Stimmen reichte die Kommissionmehrheit zusätzlich die Motion zur Lancierung eines Digitalisierungs-Impulsprogramms für eidgenössische und kantonale Universitäten, Fachhochschulen und die Berufs- und Weiterbildung ein. Damit soll der Bundesrat beauftragt werden, die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen zum Erreichen der Ziele seiner Strategie "Digitale Schweiz" zu schaffen. Ein Blick über die Landesgrenzen zeige, dass zahlreiche Nationen bereits weit voran seien, hinsichtlich Bildung und Weiterbildung ihrer Bevölkerung im Bereich der Digitalisierung. Die vom Bund in dieser Legislatur zur Verfügung gestellten Mittel von 160 Millionen Franken seien ungenügend. Es brauche ein Impulsprogramm, das zeitlich befristet sein können. Damit und mit einer Mitbeteiligung der Kantone und privater Trägerschaften für die Weiterbildung könne die Zeitachse bis zur Umsetzung der Massnahmen verkürzt werden, hiess es in der Begrünung der Motion.Die Loslösung dieses zweiten Impulsprogramms von der BFI-Botschaft erlaube dem Bund und den Kantonen, die Investitionsbeiträge zu konkretisieren, hofft die Kommission. (kjo/sda)