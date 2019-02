So Zürich-lastig ist die Schweizer ICT-Branche

Quelle: Cluster-Daten 2019. Kanton Zürich. Volkswirtschaftsdirektion.

Kanton Zürich veröffentlicht Kennzahlen zur ICT-Branche. Über ein Drittel der Wertschöpfung der ICT-Branche in der Schweiz kommt aus Zürich.

Die Wirtschaftsförderung des Kantons Zürich hat die neuesten Kennzahlen zu ausgewählten Wirtschafts-Clustern des Kantons veröffentlicht. Taufrisch sind die Zahlen allerdings nicht: Sie stammen aus dem Jahr 2016.Einer der vom Kanton geförderten Cluster ist die ICT-Branche. Ein Blick auf die Daten zeigt, wie wichtig die ICT-Branche für den Kanton und wie wichtig der Kanton wiederum für die ICT-Branche in der Schweiz ist. Die ICT-Branche beschäftigte 2016 im Kanton Zürich 52'935 Menschen und erwirtschaftete über 11 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Die Kreativwirtschaft beschäftigte im Kantonetwas über 80'000 Menschen und erzielte eine Wertschöpfung von knapp neun Milliarden Franken.Die ICT-Branche beschäftigt im Kanton Zürich nur fünf Prozent der Beschäftigten, erzielt aber acht Prozent der Wertschöpfung. In der ganzen Schweiz sind es drei Prozent der Beschäftigten und fünf Prozent der Wertschöpfung.Wie hoch das Gewicht des Kantons Zürich im Schweizer ICT-Business ist, zeigt sich im Vergleich der Kantone, wie auch die Grafik oben zeigt. In Zürich wird 35 Prozent der Wertschöpfung der ICT-Branche der Schweiz erzielt und 32 Prozent der Arbeitsplätze sind dort. Interessant: Der zweitwichtigste ICT-Kanton der Schweiz ist der Kanton Bern. Hier dürfte die Nähe zum ICT-Grosskonsumenten Bund eine Rolle spielen. (hc)