Linux soll für sicherheitskritische Systeme zertifiziert werden

Die Linux Foundation hat das Projekt Elisa (Enabling Linux In Safety Applications) lanciert. Das Projekt soll es für Unternehmen einfacher machen, Linux-basierte Applikationen für sicherheitskritische Anwendungen zu bauen und zertifizieren zu lassen. Gemeint sind Anwendungen, beispielsweise in der Energieversorgung, dem Gesundheitswesen oder im Transport. Es sind also Anwendungen, bei denen Probleme den Verlust von Menschenleben zur Folge hätten oder grosse Sachschädenverursachen würden.Die Foundation will für den Bau solcher Applikationen sowohl bestimmte Prozesse und Anforderungen definieren als auch verbesserte Tools entwickeln. Aus dem Projekt entstehende Software und Dokumentationen sollen unter einer OSI-konformen Lizenz freigegeben werden. Für die Leitung ist ein technisches Komitee zuständig.Noch ist die Liste der Mitglieder des Projekts nicht sehr gross. Am Bekanntesten sind Toyota und die BMW-Tochter BMW Car IT. (hjm)