HP DaaS gibt's jetzt auch für Apple (wirklich)

Foto: Screenshot aus einem PDF-Dokument von HP

"Tech Café": HP rückt Grossfirmen näher

"Im Markt wird viel über Arbeitsplatz-Management diskutiert"

Vor ziemlich genau einem Jahr kündigte HP an, man werde auch Geräte von Apple im Device-as-a-Service-Modell supporten. Ab sofort ist es so weit. Man kann nun auch Apple-Geräte von HP im DaaS-Modell beziehen.Zudem wurden die Funktionen des "TechPulse" genannten Tools für die Analyse von Endgeräten aller Art (Windows, Mac, Android) ausgebaut. Bei Macs nimmt man sogar die Temperatur, um vor einer möglichen Überhitzung Alarm zu schlagen.Zusätzlich rapportiert das Tool die Kompatibilität von Hardware mit Upgrades von Windows 10. Neu kann man Geräte manuell dem Bestand hinzufügen und / oder ihn mittels Microsoft-Telemetrie erfassen.Zusätzlich will HP Grossfirmen unter dem Titel "Tech Café" weitere Services anbieten. Mit "Tech Café Market" installiert man bei Grosskunden Schliessfächer. Mitarbeitende können dort Ersatzgeräte holen und defekte Geräte deponieren. Zudem können sie aus AutomatenZusatzgeräte und Verbrauchsmaterial beziehen. Bestehende ServiceNow-Installationen können eingesetzt werden, um Tickets zu protokollieren und Bestände zu verfolgen.Ein ganz ähnliches Konzept hat Pidas vor einem Jahr präsentiert. Wir nannten den "Cora" genannten Automaten von Pidas damals einen "Selecta-Automaten für die IT". Noch mehr Nähe gibt es mit "Tech Café Walk-up Center". In einem solchen können Mitarbeitende nämlich direkt mit einem HP-Techniker zusammensitzen, um Probleme (Migration, Konfiguration, etc.) sofort lösen zu können."Zur Zeit wird im Markt viel über Themen wie Lifecycle und das Management von Arbeitsplätzen diskutiert," sagt Ralph Meyer vom grossen HP-Partner Business IT. Es gebe allerdings noch keinen Hersteller, der alle Bedürfnisse seiner Kunden abdecken könne. Seine Firma kläre nun ab, welche Komponenten der Services von HP den Kunden angeboten werden, so Meyer weiter. (hc)