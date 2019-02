Hololens 2 ist ein Industrieprodukt

Microsoft hat gestern am Mobile Word Congress in Barcelona Version 2 der Augmented-Reality-Brille Hololens präsentiert. Die Brille wird etwa 3500 Dollar kosten und soll "im Laufe des Jahres" erhältlich sein. Man kann sie vorbestellen.Die Brille ist gemäss unzähligen Testberichten – ein recht gutes Test-Video gibt es zum Beispiel von 'The Verge' – gegenüber der Version 1 stark verbessert worden. Sie ist bequemer und leichter, das Sichtfeld ist grösser, sie analysiert das Umfeld besser (und mit Einsatz von Bildanalyse-Werkzeugen auf Azure), und sie kann Augenbewegungen und Hand-Bewegungen verfolgen.Mit der Hololens und den dazu entwickeltenAnwendungen zielt Microsoft auf einen gigantischen Markt. Sie eignet sich nämlich – zusammen mit noch zu entwickelnder Software – für Menschen, die mit den Händen und / oder draussen arbeiten. Also für Ingenieure, Chirurgen, Fabrik- und Lagerarbeiter und Servicetechniker.So propagiert Microsoft die Hololens 2 zusammen mit Dynamics 365 Remote Assist. Dieser Teil der Business-Software-Familie dient zur Unterstützung von entfernten Mitarbeitenden.Man kann sich leicht vorstellen, dass die Hololens und andere Augmented-Reality-Brillen zusammen mit entsprechender Software und den 3D-Daten technische, künstlerische und medizinische Tätigkeiten massiv verändern werden. (hc)