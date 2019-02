Julius Bär wagt sich in die Crypto-Welt

Julius Bär gibt eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startup Seba Crypto bekannt. Vergangenes Jahr bereits hat sich die Bank am Crypto-Unternehmen beteiligt. Mit der Partnerschaft, die mit der Erteilung der Finma-Lizenz für Banken und Effektenhändler an Seba in Kraft treten werde, plant Julius Bär das eigene Dienstleistungsangebot zu erweitern, so eine gemeinsame Mitteilung.Das Unternehmen Seba wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Zug. Die Jungfirma will die erste lizenzierte und beaufsichtigte Crypto-Bank werden, wie es auf der Website des Unternehmens heisst. Zu den geplanten Krypto- und Blockchain-Angeboten gehören Transaktions- und Aufbewahrungsservices für Kryptowährungen sowie Asset- und Wealth-Management für Krypto- und auch traditionelle Anlageprodukte. Ausserdem will Seba Beratungsdienstleistungen um das Thema digitale Währungen anbieten sowie Hilfe bieten bei Initial Coin Offerings(ICO) oder beim Token-Design.Die Jungfirma baue eine technologische Brücke zwischen der traditionellen und der digitalen Asset-Welt, schreibt Julius Bär. "Wir sind sehr stolz, dass Julius Bär unser Investor ist", freut sich Seba-CEO Guido Bühler. "Seba wird einen einfachen und sicheren Zugang zur Kryptowelt in einer vollständig regulierten Umgebung ermöglichen."Über die Partnerschaft mit Seba wolle Julius Bär den Kunden "zukunftsweisende Lösungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte" anbieten können. Das eigene Julius-Bär-Angebot soll damit unter anderem um Lösungen zur Speicherung, Transaktion und Anlage der digitalen Vermögenswerte erweitert werden.Seba schloss vergangenes Jahr eine Finanzierungsrunde über 100 Millionen Franken ab. Noch im ersten Halbjahr 2019 will das Startup mit der einer Crypto-Bank live gehen und anschliessend das ICO vorbereiten, so die Roadmap. (kjo)