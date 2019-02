Luzerner Startup Axon Vibe meldet Erfolg in New York

Der Schweizer Smart-City-Spezialist Axon Vibe konnte sich in den USA in einem Wettbewerb gegen rund hundert Jungunternehmen aus aller Welt durchsetzen. Die Metropolitan Transportation Authority (MTA) und Partnership for New York City haben die Finalisten bekannt gegeben, die in das Accelerator-Programm Transit Tech Lab aufgenommen wurden. Axon Vibe könne an diesem achtwöchigen Programm teilnehmen und erhalte damit die Möglichkeit, die eigenen Konzepte in einem der grössten Netze des öffentlichen Verkehrs zu testen. Am Ende des Programms gehen die besten Lösungen in eine Zusammenarbeit über, heisst es in einer Mitteilung von Axon Vibe, einem Unternehmen der Axon Gruppe. Das Unternehmen habe vor der Jury gezeigt, wiemit der Axon-Vibe-Plattform Verspätungen im U-Bahnnetz von New York besser vorhergesehen und die Auswirkung einer Störung minimiert werden können. Das System zeichne beispielsweise die Position von Fahrgästen über deren Smartphones auf und erkenne dadurch Störungen in Echtzeit. Dabei werde die Privatsphäre der User gewahrt, schreibt das 2014 gegründete Unternehmen. Durch eine frühzeitige Umlenkung von Passagieren könne der Verkehrsfluss optimiert und Personenansammlungen minimiert werden. Dies überzeugte offenbar die Jury: Axon Vibe ist einer von sechs Finalisten.Erst vor wenigen Wochen vermeldeten die Luzerner einen Erfolg in Grossbritannien. Dort konnte sich Axon Vibe in einem Startup-Wettbewerb des britischen Transportunternehmens Go-Ahead durchsetzen. (kjo)