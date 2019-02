Sunrise-UPC-Gespräche sind "fortgeschritten"

Die Gross­fusion wird immer wahr­schein­licher. Erstmals wird auch ein Betrag genannt.

Bekanntlich ist Sunrise an UPC Schweiz interessiert und hat bereits bestätigt, mit der UPC-Mutter Liberty Global zu verhandeln. Heute teilt Sunrise mit, sich in "fortgeschrittenen Gesprächen mit Liberty Global über eine mögliche Übernahme von UPC Schweiz" zu befinden.Erstmals wurde auch eine Zahl genannt. So werde mit der UPC-Schweiz-Muttergesellschaft über einen Unternehmenswert von 6,3 Milliarden Franken gesprochen, hiess es in der Mitteilung von Sunrise.Sunrise weist aber darauf hin, dass keine endgültigen Entscheide getroffen worden seien. Und es werde lediglich zu einer Transaktion kommen, wenn diese strategisch überzeuge und nachweislich Wert für die Aktionäre schaffe, so der Telco. Sollte es zu einem Deal kommen, sei das Schweizer Unternehmen einer umsichtigen Kapitalstruktur verpflichtet und werde diebestehende progressive Ausschüttungs­politik beibehalten.Analysten halten eine Fusion laut 'Reuters' für sinnvoll, da Sunrise und UPCs Festnetz- und Mobilfunkdienste das fusionierte Unternehmen zu einem stärkeren Konkurrenten des Marktführers Swisscom machen würde. "Wir sehen auch ein bis zwei Milliarden Franken an potenziellen Synergien", sagten Analysten von Barclays gegenüber 'Reuters'. Ende 2017 zählte Sunrise insgesamt 3,4 Millionen Kunden, darunter 2,4 Millionen Mobilfunk-Kunden. Der Umsatz betrug 1,85 Milliarden Franken. Das Ergebnis von 2018 will das Unternehmen morgen mitteilen. Im selben Zeitraum verbuchte UPC einen Umsatz von 1,36 Milliarden Franken mit einem vergleichsweise kleinen Mobilfunkgeschäft, dafür aber mit rund 1,2 Millionen TV-Kunden. (kjo/sda)