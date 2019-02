VMware bald auch auf Azure

Laut einem Bericht von 'The Information' arbeiten Microsoft und VMware an einer neuen Partnerschaft. Ziel sei es, dass VMware-Anwender mit deutlich geringerem technischem Aufwand als bisher VMware-Workloads auf Azure betreiben können. Die neue Partnerschaft könnte laut dem Bericht schon in wenigen Wochen offiziell verkündet werden. Die beiden Unternehmen bestätigten dies nicht. 'The Information' bezieht sich aber auf recht zuverlässig scheinende Quellen: Eine Person, die direkte Kenntnis von dem Projekt habe sowie sechs Personen, die darüber informiert worden seien.VMwarehat bereits seit mehr als zwei Jahren eine enge Partnerschaft mit AWS, von der beide Seiten sehr zu profitieren scheinen.Ob eine Partnerschaft mit Azure ähnlich eng werden und VMware-Kunden eine ähnlich bequeme Nutzung von Cloud-Ressourcen wie "VMware Cloud on AWS" bieten könnte, geht aus dem Bericht von 'The Information' nicht klar hervor. AWS dürfte es kaum passen, wenn sich VMware Azure als neue, ebenbürtige Cloud-Alternative für Kunden präsentiert. Microsoft dürfte sich kaum mit weniger zufriedengeben wollen. (hjm)