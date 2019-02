Auch die Zentralschweiz setzt in Sachen EPD auf Axsana

Die Stammgemeinschaft Axsana wird immer attraktiver und von immer mehr Kantonen respektive deren Leistungserbringer für das elektronische Patientendossier (EPD) genutzt. Nach Bern, Zürich , Uri, St. Gallen Zug und Schaffhausen sollen nun auch die Kantone der Zentralschweiz diese Stammgemeinschaft nutzen.Jedenfalls sind die Mitglieder des Vereins eHealth Zentralschweiz an der Generalversammlung vor 14 Tagen einstimmig dem Antrag des Vorstandes gefolgt und haben den Anschluss andie Stammgemeinschaft Axsana beschlossen. Dem Verein gehören unter anderem die Kantone Luzern und Nidwalden an, die Kantonsspitäler von Luzern, Ob- und Nidwalden, die Hirslandenklinik St.Anna sowie die Patientenstelle Zentralschweiz.Bei Axsana handelt es sich um eine nicht gewinnorientierte Betriebsgesellschaft im Besitz der öffentlichen Hand. Sie bietet Spitälern die Funktionen der Stammgemeinschaft "as a Service" an. Dort können dann Patienten ihre elektronischen Gesundheitsdossiers eröffnen. Die zentrale E-Health-Plattform und die Kerndienstleistungen werden übrigens von Swisscom Health für Axsana betrieben. (vri)