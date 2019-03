MariaDB zielt mit neuem Enterprise Server auf Firmen

MariaDB hat auf seiner diesjährigen Konferenz ein neues Datenbank-System angekündigt: MariaDB Enterprise Server sei ganz für die Bedürfnisse von Unternehmenskunden entwickelt worden, wie der Open-Source-Spezialist mitteilt.Der Enterprise Server soll mehr Stabilität und Zuverlässigkeit bieten und für unternehmenskritische Anwendungen geeignet sein. MariaDB verspricht unter anderem bessere Auditing-Möglichkeiten, schnellere und zuverlässigere Backups für grosse Datenbanken sowie End-to-End-Verschlüsselung von Daten auf MariaDB-Clustern.Der Enterprise Server werde vollständig Open Source sein und solle die Standardversionfür Kunden werden, die MariaDB Platform vor Ort oder aus der Cloud nutzen, wie MariaDB schreibt. Das neue System sei für den Einsatz in sicheren, produktiven Umgebungen vorkonfiguriert."Wir beobachten, dass unsere Unternehmenskunden deutlich andere Bedürfnisse haben als die normalen Community-Anwender", lässt sich Max Mether, Vice President of Server Product Management der MariaDB Corporation, in der Mitteilung zitieren.Der MariaDB Enterprise Server soll im Frühjahr 2019 verfügbar werden. MariaDB Community Server werde auch künftig in Zusammenarbeit mit der Community weiterentwickelt, verspricht das Unternehmen. (ts)