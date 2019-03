Raiffeisen stellt für Arizon-Kauf 69 Millionen Franken zurück

Verhagelte Rainbow den Genossenschaftsbanken das Geschäft?

Mit den heute vorgelegten Jahreszahlen für 2018 hat Raiffeisen Schweiz einen um 41 Prozent auf 541 Millionen Franken gesunkenen Reingewinn ausgewiesen. Das Minus von 376 Millionen Franken wird begründet mit der "Aufarbeitung der Vergangenheit", bei der die "Werthaltigkeit sämtlicher Beteiligungen von Raiffeisen Schweiz geprüft" worden seien.Zusätzlich habe man "für die Transaktion rund um den Erwerb der Arizon Sourcing AG Rückstellungen von 69 Millionen Franken gebildet". Dies habe zu Sondereffekten im Umfang von insgesamt 270 Millionen Franken geführt, die sich im Gewinnrückgang spiegeln würden.Warum die Rückstellungen für den Arizon-Kauf nötig waren, erklärt man bei Raiffeisen auf Anfrage von inside-it.ch lediglich mit den Worten, dass sie "für die strategische Neuausrichtung und im Zusammenhang mit der Transaktion" getätigt wurden. Sie seien Ende 2018 nach dem Rückkaufentscheid des Verwaltungsrates von Raiffeisen Schweiz notwendiggeworden, "da der Kauf erst Ende Januar 2019 abgeschlossen worden ist"."Mit der Umstellung des Kernbankensystems", fügt Raiffeisen-Sprecher Dominik Chiavi in einer kurzen Mail an, "hat die Rückstellung nichts zu tun". Das Projekt Rainbow habe "ein eigenes Budget, das eingehalten wird". – Bekanntlich waren für das einst für 500 Millionen Franken geplante Projekt Rainbow im letzten Sommer Mehrkosten von zwischen 50 und 75 Millionen Franken oder zehn bis 15 Prozent bekannt geworden.Allerdings hat das Migrationsprojekt offensichtlich Spuren in den Geschäftszahlen bei einzelnen Genossenschaftsbanken hinterlassen. Darauf verweist jedenfalls 'Finews' in einem Bericht von der heutigen Pressekonferenz. Demnach hatte die neue Raiffeisenführungsriege mit Ivan Köpfli den Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Rigi aus der Innerschweiz zu einem Statement aufgeboten. Sein Auftritt wird als exemplarisch für alle Genossenschaftsbanken beschrieben, der Symbolwirkung habe entfalten sollen.Dabei habe Köpfli beschrieben, dass seine Bank im ersten Halbjahr die eigenen Erwartungen nicht habe erfüllen können. Als Gründe dafür habe er aber nicht nur "die ganze Thematik rund um Raiffeisen Schweiz" genannt, sondern auch die Migration auf das neue Kernbankensystem.Köpfli habe sich schwer damit getan, beide Einflüsse voneinander abzugrenzen. Einfluss auf das Geschäft habe der Software-Umstieg wie die Vincenz-Affäre gehabt. "Aber er sei sich ziemlich sicher, dass es mehrheitlich an der Migration des Kernbankensystems gelegen habe", heisst es in dem Bericht. (vri)