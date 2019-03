FFHS will den Bereich E-Didaktik weiter ausbauen

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) will mit einer neuen Strategie den E-Didaktik- und E-Learning-Bereich weiter ausbauen. Dazu schafft die Hochschule eine neue Stelle: Seit dem 1. März 2019 ist Markus Dormann Leiter des Departements E-Didaktik. In dieser neu geschaffenen Funktion verantworte er die Qualität der Onlinekurse, die Weiterentwicklung und Umsetzung digitaler Angebote sowie die methodisch-didaktische Schulung von Dozierenden. Ausserdem sei er Ansprechperson für Kooperationsprojekte mit Hochschulen und Partnern, so eine Mitteilung der FFHS.Die FFHS bietet berufsbegleitende Studiengänge und Weiterbildungen unter anderen in den Bereichen Informatik, Wirtschaft und Engineering. Mit dem Modell "Blended Learning" wird eine Kombination von E-Learningund Präsenzunterricht geboten. Eine Lernplattform ermögliche Studierenden, sich einen Grossteil ihres Wissens selbstständig anzueignen und orts- und zeitunabhängig zu lernen. Die Möglichkeiten des digitalen Lernens und Lehrens sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Etwa will die FFHS für Unternehmen massgeschneiderte Angebote entwickeln, um sich an neue Bedingungen des Arbeitsmarktes flexibel anzupassen.Dormann studierte Soziologie und Wirtschaftspädagogik in Deutschland und forschte insbesondere zum Einsatz von digitalen Medien in der Aus- und Weiterbildung. Als selbständiger Berater war er laut Mitteilung für nationale und internationale Unternehmen tätig, für die er seine Forschungsergebnisse in Vorträgen und Workshops einbrachte. (kjo)