Microsoft will in Chur KI-Forschung betreiben

In Chur entsteht mit dem "InnoQube Swiss" für 30 Millionen Franken ein neues Innovationszentrum. Auf über 9300 Quadratmetern sollen 300 Arbeitsplätze für Unternehmen und Startups entstehen. Geleitet wird das Projekt von Franco Quinter, Andi Zindel-Schnell und FiFi Frei und zu den Partnern gehören die Swiss Startup Factory, Würth ITensis und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur.Nun können die Initianten einen neuen namhaften Partner nennen: Microsoft werde Kollaborationspartner des Projekts. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit. InnoQube Swiss ist wichtig für die Schweiz, denn es entsteht eine Plattform, welche Menschen anzieht, die mit Kreativität und Mut die wichtigen Themen gemeinsam anpacken wollen", sagt Microsoft-Schweiz-Chefin Marianne Janik, laut 'Leader Digital' Als Kollaborationspartner wolle Microsoft in Chur zu Themen wie Artificial Intelligence forschen.Das Projekt sei auf gutem Weg, heisst es von Seiten InnoQube weiter. Aktuell werde in Zusammenarbeit mir der Stadt Chur die Baueingabe vorbereitet. Die Finanzierung dafür sei sichergestellt und erklärtes Ziel ist, noch im laufenden Jahr mit dem Bau zu beginnen.Mit dem InnoQube wolle man keine Insellösung schaffen, sondern es soll ein Netzwerk geschaffen werden. Über Microsoft werde man nun auch vernetzt mit dem Projekt Mia Engiadina, dem neu entstehenden InnHub in La Punt und mit The Circle am Flughafen Zürich. "Dank diesem Netzwerk erhalten wir die richtige Gewichtung und werden optimal agieren können", freut sich Quinter. Daneben suche man auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Hochschulen. (kjo)