Google-Schwes­ter Chronicle lanciert kommer­zielles Security-Tool

Chronicle, die Security-Tochter von Alphabet, hat rund ein Jahr nach ihrer Gründung das erste kommerzielle Produkt auf den Markt geworfen: Eine Security-Lösung namens Backstory. Genauer soll es sich um eine Telemetrie-Plattform handeln, die Petabyte managen kann, wie Chronicle in einem Blogpost erklärt.In den globalen Cloud-Service könnten Unternehmen ihre interne Sicherheitstelemetrie privat hochladen. Die Daten würden dann automatisch analysiert und im Falle einer Bedrohung Alarm geschlagen. Dazu vergleiche Backstory die Netzwerkaktivitäten mit ständig aktualisiertenBedrohungsinformationen. Zudem würden auch vergangene Aktivitäten überprüft, um über ältere Infektionen und Bedrohungen zu informieren.Die Plattform ist vor allem für den Einsatz in Firmen gedacht. Chronicle verspricht seinen künftigen Kunden Ersparnisse: Oft würden die Kunden nach der Menge der verarbeiteten Informationen bezahlen, bei Backstory bezahle man hingegen fixe Preise, so die Firma. Ermöglicht wird dies dank der gigantischen Infrastruktur von Google.Die Daten blieben übrigens jederzeit privat, verspricht die Google-Schwester hoch und heilig. (ts)