Azure DevOps-Server 2019 ist verfügbar

Früher hiess das Microsoft-Produkt "Team Foundation Server 2018" und neu heisst es "Azure DevOps 2019" und es ist nun auch verfügbar. Dies kündigen die Redmonder an.Als Tools für Developer seien enthalten Azure Repos für den Code (für GitHub oder andere Git-Anbieter), Azure Pipelines (Build, Release), Azure Test Plans samt Tools für manuelle und explorative Tests sowie Azure Artifacts für Pakete. Mit Azure Boards werde die Zusammenarbeit mit Kanban-Boards, Backlogs oder Team-Dashboards sichergestellt.Alle Tools können einzeln genutzt werden, so der Blogpost, und man unterstütze alle gängigen Programmiersprachen und Plattformen.Die Idee bei Azure DevOps Server 2019 besteht darin, dass Nutzer die Lösung in ihrer eigenen Infrastrukturoder in einem beliebigen Datencenter bereitstellen können. Sie können auch die Azure-Datencenter-Infrastruktur nutzen. Microsoft übernimmt alle Wartungsaspekte, falls man das Azure DevOps-Serviceangebot zusätzlich bucht.Benutzer von Team Foundation Server 2012 und neueren Versionen können ein Upgrade auf Azure DevOps Server 2019 durchführen. Für den neuen Server ist die Verwendung von 64-Bit-Windows Server 2012 oder höher und SQL Server 2016 Service Pack 1 oder höher (oder der Azure SQL-Datenbankdienste) erforderlich.Zu beachten sind zudem laut 'Redmond Magazine' mögliche Beschränkungen im Zusammenhang mit Sharepoint. Microsoft rechnet die Verwendung der zugehörigen Azure-Dienste monatlich ab für das Server-Produkt. (mag)