Ab Herbst bieten die ETHs einen Master in Cyber Security

Die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne lancieren gemeinsam ein Masterprogramm für Cyber Security. Bereits im Herbst dieses Jahres sollen die ersten Studierenden das Studium antreten.Das Angebot umfasse Veranstaltungen, die von Kryptographie und formalen Methoden bis hin zu Systemen, Netzwerken und Wireless-Sicherheit reichen, schreibt die ETH Zürich. Dabei würden die Ressourcen beider ETHs genutzt, um Grundlagen aber auch angewandtes Wissen im sichrasch wandelnden Feld zu vermitteln.Wer Cyber Security studieren will, muss ein obligatorisches Nebenfach aus einer Vertiefungsrichtung der Informatik belegen: Computer Systems, Informationssysteme, maschinelles Lernen, Software Engineering, theoretische Informatik oder Visual Computing. So wollen die ETHs eine breite Ausbildung garantieren.Mit dem neuen Master wollen die Hochschulen dem hohen Bedarf aus Wirtschaft, Verwaltung und Forschung entsprechen, wie sie mitteilen. (ts)