HSLU bildet mit IBM Mainframe-Nachwuchs aus

Das Informatik-Departement der HSLU befindet sich in Rotkreuz.

Das Departement Informatik der Hochschule Luzern (HSLU) und IBM Schweiz haben mit der Erneuerung des IBM Z Systems ihr Engagement in der Ausbildung von Mainframe-Skills bekräftigt. Informatik-Studierende können so ihre Kenntnisse in der Mainframe-Technologie weiterhin praktisch anwenden und erweitern, schreibt IBM. Dies sei Teil der Zusammenarbeit im Bereich Enterprise-Computing zwischen der Hochschule und IBM Schweiz.Bereits vor sieben Jahren haben die HSLU und IBM die "Swiss Enterprise Computing Association" gegründet, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im Umfeld der Unternehmens-IT auszubauen. Die Integration eines von IBM zur Verfügung gestellten Grossrechners in das Enterprise Lab sei Bestandteil dieser Zusammenarbeit. Das Enterprise Lab entstand laut Hochschule in Kooperation mit Sun Microsystems respektive Oracle. Im Rahmen der Partnerschaft mit IBM wurdees um einen Mainframe erweitert.200 Studierende haben bereits die Blockwochen "Mainframe Topics" mit Dozenten der Hochschule und von IBM absolviert. Die Veranstaltungen würden einen Überblick in die Mainframe-Welt bieten und praktische Übungen auf dem IBM-Grossrechner Systems Z ermöglichen. Ergänzt werde die Ausbildung mit Praktika, während denen die Studierenden Einblick in den Praxis-Einsatz von Grossrechnern bei IBM-Kunden erhielten."Die Nachfrage nach Mainframe-Skills in der Schweiz ist steigend. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern in dieser Public Private Partnership ermöglicht den Informatik-Studierenden und interessierten Unternehmen in einer spannenden und top-aktuellen Technologieumgebung sich aus- und weiterzubilden und Beziehungen mit IBM Mainframe-Anwendern aufzubauen", sagt Alain Gut, Director Public Affairs IBM Schweiz. (kjo)