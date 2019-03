Netcetera integriert Biometrie-Authen­tifizierung in "3-D Secure"

(Interessenbindung: Netcetera ist Technologiepartner unseres Verlags.)

Gemeinsam mit der Deutschen Kreditbank (DKB) hat Netcetera das 3-D-Secure-Verfahren modernisiert und die Zahlungsfreigabe mittels Biometrie integriert. Damit habe einer der grössten Kartenherausgeber in Deutschland diese Art der Registrierung und Zahlungsautorisierung in seiner Banking App integriert, schreibt Netcetera.Nutzer der Banking-App der DKB können ihre Kreditkarte mit einem Klick für das 3-D-Secure-Verfahren für ihre Online-Einkäufe aktivieren. Zur Bestätigung sei noch die Eingabe einer TAN-Nummer nötig.3-D Secure ist ein Verfahren, das für zusätzliche Sicherheit bei Online-Kreditkartentransaktionen eingesetzt wird. Es wurde von Visa entwickelt – dort kennt man es unter Verified by Visa –, es wird aber auch von Mastercard oder American Express angeboten.Beim Online-Einkauf können sich DKB-Kundennach der Aktivierung in ihrer Banking-App mittels den vom Gerät unterstützten Biometriefunktionen wie Fingerabdruck oder Face-ID identifizieren und eine Zahlung freigeben. Nach dem Checkout im Online-Shop bekomme der Nutzer auf seinem Smartphone die Umsatzdetails nochmals angezeigt.Das implementierte Sicherheitsverfahren entspreche der von der EU ab September 2019 vorgeschriebenen Zahlungsrichtlinie PSD2. Ausserdem, so glaubt Mark Hauel, Bereichsleiter Privatkunden bei der DKB, biete man mit der weiterentwickelten App den Kunden ein optimiertes Nutzererlebnis. "Dieses Feature entspricht auch unserem Verständnis einer fortschrittlichen Online-Direktbank und digitalisierten Prozessen", wird er in der Mitteilung zitiert. (kjo)