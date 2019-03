"Surprise!" Karl Klammer alias Clippy wurde wiedergeboren

Vor 18 Jahren, 2001 nämlich kündigte Microsoft an, mit dem bevorstehenden Launch von Office XP werde ein ebenso berühmtes, wie umstrittenes und oft parodiertes Feature deaktiviert: Clippy, alias Karl Klammer.Clippy? Genau, die Büroklammer mit den Augenbrauen und den Kulleraugen, die als Office-Assistent dem Microsoft-User ungefragt Tipps gab.Vor elf Jahren, 2008 nämlich, wurde das Helferlein dann gelöscht. Dachte man, bis irgendwer bei Microsoft entschied, dass Clippy auferstehen solle. Und nun ist es soweit.Aber lebt nun Clippy in allen Office-Programmen weiter? Nein, dasdenn doch nicht. Nur in Microsoft Teams (früher Skype for Business).Wer es nicht glauben will oder gar Karl Klammer gar nutzen will: Das Github-Repository von Microsoft beweist es, und das File "ClippySetRepository.cs" zeigt Details zu den aktuellen Inputs des Helferleins. Und nebenbei für Fans angemerkt: Es ist ein Open-Source-Projekt.Unser Kommentar in Clippys Worten: "Surprise!" "Injured!" (mag)