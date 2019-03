Ransomware-Angriff auf Norsk Hydro kostete schon 40 Millionen Franken

Eine Woche nachdem Norsk Hydro einem Cyber-Angriff ausgesetzt wurde, laufen die meisten Operationen bei normaler Kapazität, teilt der Industriekonzern mit. Das globale IT-Team von Hydro arbeite zusammen mit externen Experten weiter daran, die Situation zu lösen. Die IT-Systeme werden schrittweise wiederhergestellt, um die Produktion zu normalisieren und die Auswirkungen auf Kunden, Lieferanten sowie Mitarbeitende zu begrenzen.Es sei verfrüht, an dieser Stelle einen genauen oder detaillierten Überblick über die finanziellen Auswirkungen zu geben, schreibt das Unternehmen. Nach einer ersten Evaluation schätzt Hydro den Schaden in der ersten Woche nach dem Angriff auf umgerechnet 35 bis 40 Millionen Franken. Der Grossteil des Schadens sei auf Margen- und Volumenverluste im Geschäftsbereich Extruded Solutions zurückzuführen."Hydro hat eine solide Cyberrisiko-Versicherungspolice mit anerkannten Versicherern, wobei der globale Versicherer AIG die Führung hat", sagte das Unternehmen zuJournalisten. Es gebe aber eine Obergrenze, erklärte Finanzvorstand Eivind Kallevik laut 'Reuters'. Wo diese Grenze liegt, gab der CFO jedoch nicht bekannt.In den Business Units Energy sowie Bauxite & Aluminia laufe die Produktion wieder normal, wie auch in den Bereichen "Primary Metal" und "Rolled Products", wo allerdings noch vermehrte manuelle Arbeit nötig sei, heisst es in einem Status-Update. Seit gestern produziere die Einheit Extruded Solutions mit einer Gesamtproduktionsrate von 70 bis 80 Prozent in den drei Geschäftsbereichen Extrusion Europe, Extrusion North America und Precision Tubing. In der Sparte Gebäudetechnik ist das Geschäft nahezu zum Erliegen gekommen. Basierend auf den aktuellen Fortschritten wird erwartet, dass Building Systems die Produktion und den Versand im Verlauf der Woche erhöhen können.Bekannt wurde der Cyber-Angriff auf Hydro vor einer Woche . Der Aluminiumproduzent wurde mit der Ransomware LockerGoga infiziert, weshalb die Produktion in Werken in mehreren Ländern zum erliegen kam. In den vergangenen Tagen konnte der Konzern die IT-Systeme und die Datenbasis mit Backups wiederhergestellen. Nach Hydro, einem der grössten Aluminiumproduzenten der Welt, wurden noch weitere Industriekonzerne mit der Ransomware LockerGoga infiziert. (kjo)