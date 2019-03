Microsoft lässt Adobe auf LinkedIn los

Adobe und Microsoft haben an einer Adobe-Konferenz in Las Vegas eine neue Partnerschaft verkündet. Der Kern: Nutzer von Adobes Marketing-Suite "Experience Cloud" (inklusive Marketo Engage) werden in Zukunft auf LinkedIn Kampagnen führen können, um gezielt potentielle Kunden anzusprechen. Falls ein Lead gefunden wird, kann ein allfälliger Verkauf über Microsofts CRM-Suite Dynamics 365 for Sales abgewickelt werden.Anscheinend geht es bei der Zusammenarbeitvor allem um Marketing im B2B-Bereich. Ein Beispiel, das auf der Konferenz genannt wurde, stammt aus dem Gesundheitsbereich: Anbieter könnten via LinkedIn gezielt Werbung für Personen schalten, die in einen Kaufprozess involviert wären, beispielsweise Ärzte, Techniker oder Finanzmanager von Spitälern.Nach der Ansicht von Beobachtern richtet sich diese Zusammenarbeit von Adobe und Microsoft vor allem gegen den gemeinsamen Rivalen Salesforce. (hjm)