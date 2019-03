Europäischer E-Signatur-Service Moxis kommt in die Schweiz

In Sachen E-Signatur spannt XiTrust Secure Technologies mit Swisscom zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet das in Deutschland und Österreich ansässige Unternehmen seinen All-in-Signing-Service namens Moxis nun auch in der Schweiz an.Man schliesse damit "die Länderlücke Schweiz", heisst es in einer Mitteilung. Das sei nötig, weil man hierzulande viele Kunden mit Niederlassungenhabe. Dazu erfülle man das im Nicht-EU-Land Schweiz seit 2017 geltende Signaturgesetz ZertES Umgekehrt hatte Swisscom für seinen Managed-Service für elektronische Signaturen bereits vor einem halben Jahr die EIDAS-Zertifizierung erhalten und ihn somit EU-tauglich gemacht. (vri)