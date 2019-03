Boom und Gedränge im Markt für Managed Security Services

Viele Anbieter auf dem Schweizer Markt

Markt wird 134 Milliarden Dollar schwer

Weltweit übersteigen die Ausgaben für Cyber-Security im laufenden Jahr die Marke von 100 Milliarden Dollar. Bis Ende 2019 sollen rund 103 Milliarden in die Taschen von Security-Anbietern fliessen. Dies entspricht im Jahresvergleich einem zusätzlichen Volumen von 9,4 Prozent, wie Analysten von IDC in einer Studie vorrechnen.Den grössten Anteil des Kuchens erhalten die Anbieter von Managed Security Services: Rund 21 Milliarden Dollar sollen die addierten Ausgaben für Rund-um-die-Uhr-Monitoring sowie Dienste aus den Security Operations Centers (SOC) betragen."Die Security-Landschaft verändert sich rasant, und Unternehmen haben weiterhin Schwierigkeiten, ihre eigenen internen Sicherheitslösungen und Mitarbeiter zu managen. Infolgedessen wenden sich Unternehmen an Managed Security Service Provider", erklärt IDC-Analystin Martha Vazquez die Tendenz.Dies lässt sich auch an der Entwicklung in der Schweiz ablesen: So eröffneten in den letztenbeiden Jahren unter anderem Infoguard Netcloud und auch Finanz-Infrastruktur-Betreiberin Six ihre hiesigen SOCs. Der Aarauer Konkurrent TerreActive macht derweil zwei Drittel seines Umsatzes mit seinem Security Center, wie uns CEO Urs Rufer kürzlich in einem Gespräch erklärte Im Februar hatte Swisscom verkündet, dass man das ausgeprägteste Wachstum im Bereich der Managed Security Services verbuche. Und der noch junge Security-Dienstleister Swiss IT Security vertreibt seit Januar SOC-Services von FL1 und kaufte erst diesen März das deutsche Unternehmen Pallas , das unter anderem auf Managed Security Services spezialisiert ist.Es läuft was im hiesigen Markt. Eine Begründung dafür liefert IDC: Dessen Auguren sagen den Managed Services das stärkste Wachstum im Security-Bereich voraus: 14,2 Prozent soll der Umsatz jährlich zulegen.Zudem wird viel Geld für Security von Behörden und Finanzinstituten ausgegeben. Sie bringen global zusammen mit dem ausgabefreudigsten Teil der Fertigungsindustrie rund 30 Milliarden Dollar auf die Waage. Die Finanzbranche ist in der Schweiz bekanntlich ein Schwergewicht und wird von verschiedenen Anbietern explizit adressiert.Der gesamte globale Markt für Cyber-Security soll jährlich um über neun Prozent wachsen und 2022 fast 134 Milliarden Dollar umfassen, wie IDC festhält.Neben den Managed Security Services tragen hierzu auch Software für Analytics, Intelligence, Response und Orchestration bei, deren Umsatzvolumen soll jährlich um 10,6 Prozent wachsen. Dahinter folgt Network-Security-Software mit der jedes Jahr 9,3 Prozent mehr umgesetzt werden soll.Der grösste Bereich hinter den Managed Security Services ist derweil noch Security-Hardware gefolgt von Integrations-Diensten und Endpoint-Security-Software. Zahlen dazu nennt IDC aber nicht. (ts)