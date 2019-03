Träger von "IT St. Gallen rockt" hat nun 80 Mitglieder

Interessenbindung: Wir sind Medienpartner der Initiative "IT rockt!".

Der Verein IT St. Gallen hat sich die Vernetzung und Förderung des Informatikstandorts in den Kantonen St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell auf die Fahnen geschrieben. In der Region sind knapp 2000 ICT-Unternehmen beheimatet, die rund 20'000 Personen beschäftigen, wie IT St. Gallen festhält. Diese will man unter anderem mit der Kampagne "IT St. Gallen rockt!" voranbringen.Der Verein hat nun seine vierte Mitgliederversammlung abgehalten. In diesem Rahmen verkündete er einen kleinen Meilenstein: Mittlerweile zähle man 80 Mitglieder, 32 Netzwerkpartner und 16 Bildungspartner.Zudemwurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Daniel Müller, Leiter der Standortförderung Kanton St. Gallen, ergänzt den achtköpfigen Vorstand aus Privatwirtschaft, Bildung und Behörden.Er tritt in die Fussstapfen von Gründungsmitglied Isabel Schorer, die Aufgrund "ihrer neuen neuen Herausforderung in der Privatwirtschaft" zurücktritt, wie der Verein mitteilt. Die FDP-Politikerin hat am 1. Januar 2019 für die Agentur Farner die Leitung des Standorts St. Gallen übernommen. (ts)