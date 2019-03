Google-Managerin wird VR von Metall Zug

Die Industriegruppe Metall Zug vergrössert den Verwaltungsrat. An der Generalversammlung vom 3. Mai sollen gleich drei zusätzliche Mitglieder ins Gremium gewählt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Alle vier bisherigen Verwaltungsräte stellen sich laut den Angaben zur Wiederwahl.Neu in den Verwaltungsrat einziehen soll Google-Managerin Sandra Emme. Sie arbeitet laut ihrem LinkedIn-Profil als Industry Head Google - Digital Transformation Strategy" in Zürich. Dabei sei sie "verantwortlich für die grössten internationalen Online-Marketing-Kunden von Google aus der Luxus- und Finanzbranche". Sie sei zudem ein Sparringpartner für deren Chefetage in Sachen Innovation, digitale Transformation und Firmenkultur.Emme ist auch im Verwaltungsrat von Belimo, ebenso wie der Ergon-Gründerund ICTswitzerland-Vorstand Patrick Burkhalter.Des Weiteren im Verwaltungsrat Einsitz nehmen sollen die Post-Managerin Claudia Pletscher und der frühere CEO des Heizungs- und Lüftungsherstellers Zehnder, Dominik Berchtold.Mit diesen Neuwahlen solle einerseits ein nahtloser Übergang sichergestellt werden, da die bisherige Verwaltungsrätin Marga Gyger aufgrund der statutarischen Amtszeitbeschränkung zum letzten Mal zur Wiederwahl antreten wird. Andererseits solle der Verwaltungsrat für die anstehende Transformationsphase verstärkt werden, hiess es weiter.Die Industriegruppe hatte letzte Woche einen tiefgreifenden Umbau und eine Verselbstständigung von Geschäftsbereichen angekündigt. So könnte insbesondere die Sparte Haushaltsapparate V-Zug an die Börse gebracht werden. (sda/mag)