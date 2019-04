Visual Studio 2019 bringt Python, mehr Kollaboration und Github

Microsoft hat seine neueste Entwicklungsumgebung, Visual Studio 2019 bereitgestellt, sowohl VS 2019 für Windows als auch VS 2019 für Mac OS.Wie Microsoft-Zuständige schon früher gemeldet haben, beinhaltet VS 2019 als wesentliche Neuerung Visual Studio Live Share, einen kollaborativen Development-Service. Live Share funktioniert sowohl in Visual Studio als auch in Visual Studio Code. Entwickler können gemeinsam Code schreiben und debuggen, während sie weiterhin ihre bevorzugte Editoreinstellung nutzen. War dies bei Live Share 2017 nur mit JavaScript, TypeScript und C# möglich, so seien nun auch C ++ und Python verfügbar.Entwicklern wird gleichzeitig versprochen, man könne schneller mit Programmieren starten. Der Nachfolger von VS2017 soll ausserdem Verbesserungen für das Debugging, die Code-Navigation und eine verbesserte Code-Vervollständigungsfunktion mit Visual Studio IntelliCode aufweisen.VS 2019 unterstützt laut Mitteilung auch mobile .NET-Apps für iOS und Android, die in Xamarin geschrieben wurden, cloud-native Anwendungen, die mit Azure-Diensten erstellt wurden, und traditionelle Apps, die mit Sprachen wie C ++ erstellt wurden.Nicht zuletzt mach Microsoft Forschritte mit der Github-Integration, GitHub-Repos sind nun im Startfenster verfügbar.Andererseits stellt Microsoft mit Visual Studio 2019 die Windows XP-Unterstützung für C ++ - Projekte ein. Wer diese trotzdem nutzen will, muss den Visual Studio 2017 C ++ - Compiler verwenden. (mag)