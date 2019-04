SwissICT startet Salär-Erhebung 2019

Seit 1981 führt der Branchenverband SwissICT jährlich eine Lohnerhebung bei ICT-Mitarbeitenden durch, so auch dieses Jahr. Noch bis zum 14. Juni können Firmen und Organisationen die Saläre ihrer IT-Mitarbeitenden erfassen. Die Studie liefert jeweils aktuelle Angaben zum Einkommen der Beschäftigten und dies aufgegliedert nach Beruf und Kompetenzstufe, Branche, Alter, Unternehmensgrösse und Region.Vergangenes Jahr verzeichnete SwissICT über 30'500 Nennungen von mehr als 200 Unternehmen – vom KMU bis zur Grossbank. Damit istdie SwissICT-Salärstudie die umfangreichste Lohnerhebung im IT-Bereich in der Schweiz. Die Ergebnisse dienen Fachspezialisten und Unternehmen als Anhaltspunkt etwa bei der Festlegung eines Salärsystems, der Budgetierung oder bei anstehenden Lohnverhandlungen.Unternehmen, die an der Erhebung teilnehmen möchten, können dies online erledigen. Die Möglichkeit sich anzumelden und weitere Informationen gibt es auf der Website von SwissICT. (kjo)