Security-Dienstleister Execure gibt sich einen CTO

Execure hat einen neuen CTO. Auf den 1. April wird die Position beim Schweizer Security-Dienstleister von Michael Russo übernommen. Er soll CEO Simone Bonanni unterstützen, wie Execure in einer Mitteilung schreibt.Russo war vor seinem Eintritt bei Execure als Head IT Network und Voice beim Autohändler Amag angestellt, wo sein heutiger Chef Bonanni bis September 2017 die Abteilung Engineering & Operations leitete. Weitere Stationen von Russo waren Enforce und Telcom. Er hat einen Master Abschluss als IT Netzwerk Manager und diverse CAS in Netzwerktechnik und Security der Hochschule Luzern."Wir freuen uns, Michael Russo in seiner Funktion als CTO begrüssen zu dürfen", lässt sich Bonanni zitieren. "Mit ihm übernimmt ein erfahrener Leader mit sehr gutem technischem Flair und hohem Security Bewusstsein die Führung der Security Engineers, welcher das Team im gleichen Sinne weiterführen und entwickeln wird."Bonanni ist seit Anfang 2019 CEO der in Wettingen (AG) ansässigen Firma, nachdemAnfang September letzten Jahres zum COO ernannt worden war . Philipp Stebler hat den CEO-Posten von Execure am 1. Januar 2019 abgegeben. Stebler bleibt CEO der Execure-Mutter Swiss IT Security und soll sich um das strategische Wachstum sowie die Erschliessung neuer Märkte im DACH-Bereich kümmern, wie aus der Mitteilung hervorgeht.Zu Swiss IT Security gehören neben der 30-köpfigen Execure auch diverse Firmen, die seit März 2018 zugekauft wurden. Dazu zählen Alphabit (Deutschland) Keynet (Schweiz) und Pallas (Deutschland) . Die gesamte Gruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und will nach Zielvorgabe 2019 ein Umsatz von über 50 Millionen Franken erwirtschaften. (ts)