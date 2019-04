Amazon will 3000 Internet-Satelliten ins All schiessen

Amazon will über 3000 Satelliten in den Orbit schiessen, die die Welt mit Internet versorgen sollen. Das Projekt "Kuiper" soll "unversorgten oder unterversorgten Gemeinschaften der Welt" eine Breitband-Verbindung mit niedriger Latenz ermöglichen, wie Amazon in einer Erklärung verspricht. Dies berichtet 'GeekWire' Das Tech-Medium beziffert die Satelliten auf 3236 Stück. Sie sollen in niedriger Entfernung die Erde umkreisen und bis zu 95 Prozent der bewohnten Erde abdecken können. DenZeitpunkt des Projektstartes hat Amazon noch nicht bekannt gegeben und auch Kostenprognosen stehen aus."Dies ist ein langfristiges Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Dutzenden von Millionen Menschen zu helfen, denen der Zugang zum Breitband-Internet fehlt. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser Initiative mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die diese gemeinsame Vision teilen", teilt Amazon lediglich mit.Die UNO-Breitbandorganisation ging im Januar 2018 davon aus, dass weltweit etwa 3,8 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Internet haben. (ts)