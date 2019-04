Oerlikon hat einen neuen CIO

Seit Anfang Februar ist Thorsten Steiling CIO bei Oerlikon IT Solutions, der IT-Tochter des weltweit tätigen Technologie- und Engineering-Konzerns Oerlikon.Steiling wechselt vom Automobilzulieferer Veritas AG (nicht zu verwechseln mit dem Softwareunternehmen Veritas Technologies), wo er ab 2017 als CIO die Unternehmens-IT verantwortete. Er folgt bei Oerlikon auf Christian Fischer, der sich als Berater selbständig machte, berichtet 'CIO.de'.In seiner neuen Rolle übernehme Steiling die Verantwortungfür sämtliche Aktivitäten der Oerlikon-IT in den Bereichen Prozessmanagement, Servicemanagement und Digitalisierung, wie er gegenüber 'CIO.de' erklärt. Weltweit arbeiten rund 200 Mitarbeitende in der IT für Oerlikon. Steiling leitet diese von Pfäffikon SZ aus. Zudem sei er für die Einführung und den Support einer SAP-Plattform für das Segment "Surface Solutions" sowie die Überarbeitung der globalen IT-Strategie in den Kernbereichen Wachstum, Innovation, Profitabilität und Mitarbeiter zuständig. (kjo)