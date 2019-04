Clientis Zürich holt Ralf Luchsinger als IT-Chef

Bei der Zürcher Regionalbank übernimmt der langjährige GLKB-CIO eine neu geschaffene Stelle.

Seit Anfang Februar weiss man, dass Ralf Luchsinger die Glarner Kantonalbank (GLKB) verlässt. Nun ist auch bekannt, wohin es den ehemaligen IT-Chef der GLKB verschlagen hat: Bei der Clientis Zürcher Regionalbank übernimmt Luchsinger die neu geschaffene Funktion des "Chief IT, Service- & Providermanagement", wie die Regionalbank heute mitteilt.Luchsinger war über 20 Jahre lang bei der Glarner Kantonalbank (GLKB) in verschiedenen Positionen tätig – zuletzt von 2011 bis 2019 als CIO. Er war unter anderem verantwortlich für die IT-Strategieplanung, IT-Architektur, Consulting, Lizenzmanagement, das Risiko- und- Sicherheitsmanagement sowie das Projektmanagement in der IT. Als CIO half er laut Mitteilung, die GLKB zur "digitalsten Bank der Schweiz" zu führen.Zudem erhielt er 2015 den "CIO-Award" als bester CIO eines KMU.Bekannt ist, dass die Clientis Zürcher Regionalbank ab 2020 auf die Zugehörigkeit zur Clientis-Gruppe verzichten wird. Im Zusammenhang mit der Eigenständigkeit wechselt die Bank auf die neu lancierte Open Finance Plattform von Inventx, setzt aber weiterhin auf die Kernbankensoftware Finnova . Die Migration auf die neue Plattform wird wohl in den Aufgabenbereich von Luchsinger fallen.Bei der Zürcher Regionalbank freut man sich "für diese zentrale Funktion" einen "der führenden und innovativsten Branchenexperten" gefunden zu haben, sagt Rolf Zaugg, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Zürcher Regionalbank. Luchsinger werde die richtigen Impulse liefern, um die Online-Dienstleistungen der Bank ausbauen zu können, fügt er an. (kjo)