Avaloq angelt sich weiteren britischen Grosskunden

Der Vermögensverwalter Brewin Dolphin, der Vermögen von 34,9 Milliarden Pfund verwaltet, wird seine Back-Office-Infrastruktur mit der SaaS-Lösung von Avaloq weiterentwickeln. Laut einer Mitteilung des Kernbankenlösungsanbieters habe sich Brewin Dolphin nach einem umfassenden Auswahlverfahren für Avaloq entschieden. Mit diesem Kundenzuwachs habe man einmal mehr bewiesen, dass man als Schweizer Fintech in der Lage sei, "die technologische Infrastruktur des Back-, Middle- und Front-Office von grossen, anspruchsvollen Vermögensverwaltern und Privatbanken weiterzuentwickeln", heisst es weiter.Für Avalaq kommt die Entscheidung wenigeMonate nachdem bereits der ebenfalls in Grossbritanien ansässige Vermögensverwalter Smith & Williamson sich für die SaaS-Lösung von Avaloq ausgesprochen hat.Brewin Dolphin wird von Avaloq versprochen, die SaaS-Lösung nahtlos in die Middle- und Front-Office-Technologie einzubinden. Der Neukunde erwartet von der Einführung des Systems sein "Straight-through Processing zu erweitern, die Effizienz bei der Handhabung von Kundenkonten zu verbessern und operative Risiken zu reduzieren". Ausserdem wolle man auf der neuen Basis nicht näher definierte "zukünftige Angebote" entwickeln. (vri)