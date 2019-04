E-ID-Gesetz bleibt umstritten

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) hat die Beratung zum Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste begonnen. Das Gesetz sieht im Grundsatz eine Aufgabenteilung zwischen Privaten und dem Staat vor, die vom Nationalrat in der Frühjahrssession gutgeheissen wurde. Der Nationalrat stimmte dem neuen Gesetz im März deutlich mit 128 zu 48 Stimmen zu – trotz Widerstand der Linken. Private Anbieter sollen eine staatlich anerkannte E-ID herausgeben können, so der Gesetzesentwurf.Ein Rückweisungsantrag, der verlangt, dass die Herausgabe der E-ID als öffentliche Aufgabe zu definieren sei, wurde in der Kommission nur knapp mit 5 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Die RK-SR werde die Beratung des Gesetzes an ihrer nächsten Sitzung weiterführen, so die kurze Mitteilung der Kommission.Wie die 'NZZ' schreibt, zeige die knappe Entscheidung, dass bei einigenStänderäten gegenüber dem jetzigen Entwurf starke Bedenken vorhanden seien. Die private Herausgabe der elektronischen ID gebe zu reden. "Es ist gefährlich wenn man diese Aufgabe voll in private Hände gibt", wird Daniel Jositsch (ZH/SP) von der Zeitung zitiert. Das Gegenargument wiederum ist, dass private Unternehmen besser in der Lage dazu seien als der Staat. Ein neues Konzessionierungsmodell zu erarbeiten, wäre zu kompliziert und würde zu lange dauern, findet Ständerat Beat Vonlanthen (FR/CVP) laut 'NZZ'. "Wegen der fortschreitenden Digitalisierung müssen wir rasch vorwärtsmachen."Ständerat Beat Rieder (VS/CVP) verlange zudem noch einige Änderungen am Gesetz. Etwa brauche es eine starke staatliche Aufsicht, wenn private Anbieter die persönlichen Daten verwalten. Ausserdem müsse die rechtliche Position der Nutzer gegenüber den Anbietern gestärkt werden, heisst es im Bericht. (kjo)