Salesforce gibt Ein­stein Über­setzungs- und Bilderkennungs-Funktionen

Der CRM-Anbieter Salesforce stellt neue Services auf seiner Einstein-Plattform vor. Mittels einer "Point-and-Click"-Lösung und Low-Code-Diensten auf der Einstein-Plattform sollen Entwickler und Administratoren massgeschneiderte KI-Anwendungen für ihr Unternehmen bereitzustellen.Bei einem der neuen Services handelt es sich um"Einstein Translation". Der Dienst ermögliche die Einrichtung einer Übersetzung aller Objekte oder Felder in Salesforce per Drag-and-Drop. So können beispielsweise Callcentermit einem internationalen Kundenstamm eingehende Kundenanfragen in die Muttersprache der Service-Mitarbeiter übersetzen, schreibt Salesforce."Einstein Optical Character Recognition" (OCR) nutze Computer Vision, um Dokumente zu analysieren und automatisch die richtigen Datensätze in Salesforce zu aktualisieren. Als Beispiel nennt Salesforce das Abtippen einer Visitenkarte, was von OCR automatisiert erledigt werden könne. Repetitive Verwaltungsaufgaben würden damit erleichtert. (kjo)