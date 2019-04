"Auf ein Bier mit…" am SwissICT Symposium

Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner des SwissICT Symposiums.

Das SwissICT Symposium wird dieses Jahr am 24. und 25. Oktober in Zürich über die Bühne gehen. Die 39. Ausgabe der Konferenz wartet mit zwei thematischen Strängen auf: Im Stream "Future Trends" sollen neue Entwicklungen ausfindig gemacht werden. Parallel dazu soll unter dem Stichwort "Reality Check" geklärt werden, welche Trends überhaupt Relevanz haben – und welche sich als Flop herausstellen könnten.Die ersten Keynotes wurden nun bekannt gegeben. Christoph Hugenschmidt, Reporter von inside-it.ch, wird Abacus-CEO Claudio Hintermann zur Realität der Software-Entwicklung in der Schweiz befragen. Dabei entsteht eine neue Folge von "auf ein Bier mit…" , in der es unter anderem um Scrum und das Offshoring gehen soll.Ausserdem wird Psychologin Jennifer Hofmann über Humor und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sprechen. Pierangelo Gröning von der Forschungsanstalt Empa referiertüber den Einsatz neuer Materialien im Rahmen der Digitalisierung.Im Rahmen von "Future Trends" wird Bastiaan van Rooden von der Firma Nothing neue Organisationsformen diskutieren. Carl Spörri von Modum nimmt Veränderungen der Supply Chain unter die Lupe. Inventx-Chef Gregor Stücheli wird über "Deep Tech" nachdenken und dabei "Megatrends" wie etwa Blockchain, KI oder Robotik in den Schweizer Kontext stellen.Im Thread "Reality Check" werden sich Rechtsanwalt Roland Mathys sowie Andrin Huber von Fairtiq, Datenschutzfragen der Mobilen Ticketing-App Fairtiq annehmen. Urs Enzler von BBV Software Services soll schliesslich Denkanstösse für neue Wege der Software-Entwicklung liefern.Das Ticket für das Symposium zum Super-Early-Bird-Tarif gibt es noch bis am 30. April 2019.