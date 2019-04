Swisscows fasst nun Texte zusammen

Das Thurgauer Software-Unternehmen Hulbee hat für seine Suchmaschine Swisscows einen neuen Service lanciert. Die Funktion "GetDigest" könne im handumdrehen Texte auf die gewünschte Grösse zusammenfassen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung und verspricht etwas gar vollmundig: "Die GetDigest Technologie denkt wie ein Mensch".Konkret erfasse die "intelligente Software" die wichtigsten Informationen eines Textes und erstelle eine individuelle Zusammenfassung inklusive Keywords und Fakten. Dabei kann man selbst wählen, wie lange die Übersetzung einer Doc-, PDF-, oder TXT-Datei oder einer Website werden soll. Der Service steht bis 10'000Zeichen kostenlos zur Verfügung. Wer grössere Texte zusammenfassen lassen will, kann die Software für 25 Dollar kaufen.Wir haben die Schweizer Nationalhymne auf die "wichtigsten" 15 Prozent des Ursprungstextes zusammenfassen lassen: "Trittst im Morgenrot daher,… Wenn der Alpenfirn sich rötet,… Fährst im wilden Sturm daher,… Du, allmächtig Waltender, Rettender!… In Gewitternacht und Grauen...". Die Top-Keywords lauten: Ahnen, Vaterland, frommen, Seele, hehr und Gott.Wer die neue Funktion selbst mit einem aussagekräftigeren Text ausprobieren will, kann das auf der Swisscows-Website machen. (ts)